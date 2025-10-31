Répertoire d'entreprises
inDriver
inDriver Marketing Salaires

La rémunération totale moyenne Marketing in Kazakhstan chez inDriver va de KZT 9.57M à KZT 13.6M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de inDriver. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Rémunération totale moyenne

KZT 10.83M - KZT 12.33M
Kazakhstan
Fourchette courante
Fourchette possible
KZT 9.57MKZT 10.83MKZT 12.33MKZT 13.6M
Fourchette courante
Fourchette possible

Block logo
+KZT 30.29M
Robinhood logo
+KZT 46.48M
Stripe logo
+KZT 10.44M
Datadog logo
+KZT 18.28M
Verily logo
+KZT 11.49M
Quels sont les niveaux de carrière chez inDriver?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Marketing chez inDriver in Kazakhstan s'élève à une rémunération totale annuelle de KZT 13,601,273. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez inDriver pour le poste Marketing in Kazakhstan est de KZT 9,566,997.

