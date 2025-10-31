Répertoire d'entreprises
indie Semiconductor
indie Semiconductor Chef de Programme Technique Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Programme Technique in United States chez indie Semiconductor va de $185K à $257K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de indie Semiconductor. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Rémunération totale moyenne

$198K - $233K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$185K$198K$233K$257K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez indie Semiconductor?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Programme Technique chez indie Semiconductor in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $257,283. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez indie Semiconductor pour le poste Chef de Programme Technique in United States est de $184,716.

