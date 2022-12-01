IndiaMART Salaires

La fourchette de salaires de IndiaMART va de $6,585 en rémunération totale par an pour un Ventes au bas de l'échelle à $28,744 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de IndiaMART . Dernière mise à jour : 8/19/2025