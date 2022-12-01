Répertoire des entreprises
IndiaMART
IndiaMART Salaires

La fourchette de salaires de IndiaMART va de $6,585 en rémunération totale par an pour un Ventes au bas de l'échelle à $28,744 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de IndiaMART. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $13.8K

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur logiciel backend

Chef de produit
Median $28.7K
Ventes
$6.6K

Capital-risqueur
$11.8K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez IndiaMART est Chef de produit avec une rémunération totale annuelle de $28,744. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez IndiaMART est de $12,839.

