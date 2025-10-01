La rémunération Manager Ingénierie Logiciel in Greater Hyderabad Area chez Indeed totalise ₹12.76M par year pour TDM3. Le package de rémunération médian in Greater Hyderabad Area year totalise ₹12.71M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Indeed. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
TDM3
₹12.76M
₹7.13M
₹4.86M
₹782K
TDM4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
TDM5
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
TDM6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Indeed, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.4%
AN 3
Chez Indeed, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.32% trimestriel)
33.4% s'acquiert dans le 3rd-AN (8.35% trimestriel)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.