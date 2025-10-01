Répertoire d'entreprises
Indeed Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Hyderabad Area

La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Hyderabad Area chez Indeed va de ₹3.56M par year pour L1 à ₹9.64M par year pour L3. Le package de rémunération médian in Greater Hyderabad Area year totalise ₹9.42M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Indeed. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L0
(Niveau débutant)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L1
Software Engineer I
₹3.56M
₹2.7M
₹627K
₹233K
L2
Software Engineer II
₹7.78M
₹3.88M
₹3.48M
₹413K
L2-II
Senior Software Engineer
₹10.24M
₹5.29M
₹4.39M
₹563K
₹13.94M

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Indeed, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.4%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Indeed, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.32% trimestriel)

  • 33.4% s'acquiert dans le 3rd-AN (8.35% trimestriel)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Ingénieur Logiciel de Production

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingénieur Logiciel at Indeed in Greater Hyderabad Area sits at a yearly total compensation of ₹13,439,741. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indeed for the Ingénieur Logiciel role in Greater Hyderabad Area is ₹8,180,842.

Autres ressources