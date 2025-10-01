Indeed Scientifique des Données Salaires à Greater Austin Area

La rémunération Scientifique des Données in Greater Austin Area chez Indeed va de $161K par year pour L1 à $291K par year pour L3. Le package de rémunération médian in Greater Austin Area year totalise $241K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Indeed. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Calendrier d'acquisition Principal Alternatif 1 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Indeed, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 6.25 % trimestriel ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries. 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.4 % AN 3 Type d'actions RSU Chez Indeed, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans : 33.3 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 33.30 % annuel )

33.3 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 8.32 % trimestriel )

33.4 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 8.35 % trimestriel ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

Quel est le calendrier d'acquisition chez Indeed ?

