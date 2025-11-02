Répertoire d'entreprises
Indeed
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Analyste de Données

  • Tous les salaires Analyste de Données

Indeed Analyste de Données Salaires

La rémunération Analyste de Données in United States chez Indeed va de $120K par year pour L1 à $158K par year pour L3. Le package de rémunération médian in United States year totalise $100K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Indeed. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Ajouter rémunérationComparer les niveaux
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
$120K
$96.7K
$12.3K
$11.3K
L2
$151K
$124K
$14.2K
$13.3K
L3
$152K
$120K
$17.9K
$13.8K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Voir 1 Plus de niveaux
Ajouter rémunérationComparer les niveaux

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Indeed, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.4%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Indeed, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.32% trimestriel)

  • 33.4% s'acquiert dans le 3rd-AN (8.35% trimestriel)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Analyste de Données offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste de Données chez Indeed in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $197,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Indeed pour le poste Analyste de Données in United States est de $145,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Indeed

Entreprises similaires

  • Glassdoor
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Rally Health
  • Udacity
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources