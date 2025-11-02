Répertoire d'entreprises
La rémunération totale moyenne Service Client in India chez Indeed va de ₹769K à ₹1.12M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Indeed. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

₹882K - ₹1.01M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹769K₹882K₹1.01M₹1.12M
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Indeed, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.4%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Indeed, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.32% trimestriel)

  • 33.4% s'acquiert dans le 3rd-AN (8.35% trimestriel)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Service Client chez Indeed in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹1,119,704. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Indeed pour le poste Service Client in India est de ₹768,610.

