Indeed
Indeed Opérations Business Salaires à New York City Area

Le package de rémunération médian Opérations Business in New York City Area chez Indeed totalise $143K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Indeed. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Package Médian
company icon
Indeed
Senior Strategist, Client Strategy & Insights
New York, NY
Total par an
$143K
Niveau
-
Salaire de base
$115K
Stock (/yr)
$12K
Prime
$16K
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
7 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Indeed?

$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Indeed, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.4%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Indeed, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.32% trimestriel)

  • 33.4% s'acquiert dans le 3rd-AN (8.35% trimestriel)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Opérations Business chez Indeed in New York City Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $228,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Indeed pour le poste Opérations Business in New York City Area est de $140,000.

