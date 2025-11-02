Répertoire d'entreprises
Indeed
  • Salaires
  • Opérations Métier

  • Tous les salaires Opérations Métier

Indeed Opérations Métier Salaires

Le package de rémunération médian Opérations Métier chez Indeed totalise $140K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Indeed. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Package Médian
company icon
Indeed
Business Operations
New York, NY
Total par an
$140K
Niveau
L3
Salaire de base
$140K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Indeed?
+$58K
+$58K
+$89K
+$89K
+$20K
+$20K
+$35K
+$35K
+$22K
+$22K
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Indeed, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.4%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Indeed, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.32% trimestriel)

  • 33.4% s'acquiert dans le 3rd-AN (8.35% trimestriel)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Opérations Métier chez Indeed s'élève à une rémunération totale annuelle de $228,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Indeed pour le poste Opérations Métier est de $115,000.

Autres ressources