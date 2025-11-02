La rémunération totale moyenne Comptable in United States chez Indeed va de $255K à $348K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Indeed. Dernière mise à jour : 11/2/2025
Rémunération totale moyenne
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Indeed, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.4%
AN 3
Chez Indeed, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.32% trimestriel)
33.4% s'acquiert dans le 3rd-AN (8.35% trimestriel)
