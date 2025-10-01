Répertoire d'entreprises
Incred Finance
Incred Finance Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Bengaluru

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Greater Bengaluru chez Incred Finance totalise ₹2.66M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Incred Finance. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Package Médian
company icon
Incred Finance
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total par an
₹2.66M
Niveau
Senior
Salaire de base
₹2.34M
Stock (/yr)
₹171K
Prime
₹149K
Années dans l'entreprise
2-4 Années
Années d'exp.
5-10 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Incred Finance?

₹13.94M

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Salaires de Stage

FAQ

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Ingénieur Logiciel på Incred Finance in Greater Bengaluru ligger på en årlig total ersättning på ₹6,712,971. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Incred Finance för Ingénieur Logiciel rollen in Greater Bengaluru är ₹2,462,941.

