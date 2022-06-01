Répertoire des entreprises
Included Health
Included Health Salaires

La fourchette de salaires de Included Health va de $114,570 en rémunération totale par an pour un Analyste financier au bas de l'échelle à $332,655 pour un Opérations commerciales au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Included Health. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Ingénieur logiciel full-stack

Chef de produit
Median $219K
Assistant administratif
$125K

Opérations commerciales
$333K
Analyste de données
$134K
Data Scientist
$325K
Analyste financier
$115K
Designer de produits
$186K
Responsable de programme
$208K
Chef de projet
$137K
Recruteur
$166K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$265K
Chercheur en expérience utilisateur
$286K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Included Health, Attributions d'actions/équité sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Autres ressources