Impossible Foods
Impossible Foods Ingénieur Chimique Salaires à San Francisco Bay Area

La rémunération totale moyenne Ingénieur Chimique in San Francisco Bay Area chez Impossible Foods va de $177K à $259K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Impossible Foods. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Rémunération totale moyenne

$204K - $232K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$177K$204K$232K$259K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Impossible Foods, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Chimique chez Impossible Foods in San Francisco Bay Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $258,538. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Impossible Foods pour le poste Ingénieur Chimique in San Francisco Bay Area est de $177,471.

