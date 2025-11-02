Répertoire d'entreprises
Implus
Implus Architecte Solutions Salaires

La rémunération totale moyenne Architecte Solutions in India chez Implus va de ₹7.73M à ₹10.99M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Implus. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

₹8.75M - ₹9.96M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹7.73M₹8.75M₹9.96M₹10.99M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Implus?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Architecte Solutions chez Implus in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹10,986,821. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Implus pour le poste Architecte Solutions in India est de ₹7,728,018.

