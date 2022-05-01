Répertoire d'entreprises
Imperva
Imperva Salaires

Le salaire de Imperva va de $64,000 en rémunération totale par an pour un Analyste Cybersécurité dans le bas de la fourchette à $217,080 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Imperva. Dernière mise à jour : 9/13/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $117K
Service Client
$161K
Opérations Marketing
$189K

Designer Produit
$141K
Chef de Produit
$217K
Ingénieur Commercial
$209K
Analyste Cybersécurité
$64K
Manager Ingénierie Logiciel
$135K
Architecte Solutions
$132K
FAQ

The highest paying role reported at Imperva is Chef de Produit at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $217,080. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Imperva is $141,158.

