Immersive Labs Salaires

Le salaire de Immersive Labs va de $55,900 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $106,693 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Immersive Labs . Dernière mise à jour : 11/25/2025