Répertoire d'entreprises
Imerys
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ventes

  • Tous les salaires Ventes

Imerys Ventes Salaires

La rémunération totale moyenne Ventes in United Arab Emirates chez Imerys va de AED 120K à AED 167K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Imerys. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

AED 130K - AED 157K
United Arab Emirates
Fourchette courante
Fourchette possible
AED 120KAED 130KAED 157KAED 167K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Ventes soumissions chez Imerys pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Don't get lowballed

Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Imerys?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ventes offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ventes chez Imerys in United Arab Emirates s'élève à une rémunération totale annuelle de AED 167,038. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Imerys pour le poste Ventes in United Arab Emirates est de AED 119,519.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Imerys

Entreprises similaires

  • Google
  • Databricks
  • Coinbase
  • Roblox
  • Snap
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources