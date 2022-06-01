iMerit Technology Salaires

Le salaire de iMerit Technology va de $11,651 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $94,525 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de iMerit Technology . Dernière mise à jour : 11/25/2025