iManage Salaires

Le salaire de iManage va de $121,390 en rémunération totale par an pour un Information Technologist (IT) dans le bas de la fourchette à $426,629 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de iManage. Dernière mise à jour : 10/20/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Service Client
$139K
Scientifique des Données
$125K
Information Technologist (IT)
$121K
Ventes
$427K
Manager Ingénierie Logiciel
$129K
Le poste le mieux rémunéré rapporté chez iManage est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $426,629. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez iManage est de $129,551.

