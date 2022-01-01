iManage Salaires

Le salaire de iManage va de $121,390 en rémunération totale par an pour un Information Technologist (IT) dans le bas de la fourchette à $426,629 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de iManage . Dernière mise à jour : 10/20/2025