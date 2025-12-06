Répertoire d'entreprises
Imagemaker
Imagemaker Ingénieur Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Chile chez Imagemaker totalise CLP 29.95M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Imagemaker. Dernière mise à jour : 12/6/2025

Package Médian
company icon
Imagemaker
Software Engineer
Santiago, RM, Chile
Total par an
$32.3K
Niveau
L3
Salaire de base
$32.3K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
6 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Imagemaker?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Imagemaker in Chile s'élève à une rémunération totale annuelle de CLP 41,765,355. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Imagemaker pour le poste Ingénieur Logiciel in Chile est de CLP 29,951,779.

Autres ressources

