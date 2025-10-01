Répertoire d'entreprises
Illumio
  • San Francisco Bay Area

Illumio Manager Ingénierie Logiciel Salaires à San Francisco Bay Area

La rémunération totale moyenne Manager Ingénierie Logiciel in San Francisco Bay Area chez Illumio va de $213K à $309K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Illumio. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Rémunération totale moyenne

$242K - $281K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$213K$242K$281K$309K
Fourchette courante
Fourchette possible

$160K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Illumio, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez Illumio in San Francisco Bay Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $309,400. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Illumio pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in San Francisco Bay Area est de $213,200.

