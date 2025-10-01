Répertoire d'entreprises
Illumio
Illumio Ingénieur Logiciel Salaires à San Francisco Bay Area

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in San Francisco Bay Area chez Illumio totalise $203K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Illumio. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Package Médian
company icon
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Total par an
$203K
Niveau
L2
Salaire de base
$170K
Stock (/yr)
$18K
Prime
$15K
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
4 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Illumio?

$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Illumio, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

أعلى حزمة راتب لوظيفة Ingénieur Logiciel في Illumio in San Francisco Bay Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $283,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Illumio لوظيفة Ingénieur Logiciel in San Francisco Bay Area هو $210,000.

Emplois à la une

Autres ressources