Illumina Recruteur Salaires

La rémunération Recruteur in United States chez Illumina totalise $95K par year pour P3. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Illumina. Dernière mise à jour : 12/6/2025

Rémunération totale moyenne $87.4K - $102K United States Fourchette courante Fourchette possible $80.8K $87.4K $102K $113K Fourchette courante Fourchette possible

Moyenne Rémunération Par Niveau Ajouter rémunération Comparer les niveaux

Calendrier d'acquisition Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Illumina, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 25.00 % annuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Illumina ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Recruteur offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.