La rémunération Marketing in United States chez Illumina totalise $269K par year pour P3. Le package de rémunération médian in United States year totalise $187K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Illumina. Dernière mise à jour : 12/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$269K
$183K
$60K
$26K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Illumina, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)
