La rémunération Scientifique des Données in United States chez Illumina va de $160K par year pour P1 à $210K par year pour P4. Le package de rémunération médian in United States year totalise $210K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Illumina. Dernière mise à jour : 12/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
$160K
$138K
$14.2K
$7.5K
P2
$161K
$124K
$24.5K
$12.6K
P3
$186K
$161K
$14.5K
$10.8K
P4
$210K
$168K
$32.8K
$9K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Illumina, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/illumina/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.