Le package de rémunération médian Chef de Produit in Canada chez IHS Markit totalise SGD 135K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de IHS Markit. Dernière mise à jour : 12/6/2025

Package Médian
company icon
IHS Markit
Associate Director
hidden
Total par an
$105K
Niveau
hidden
Salaire de base
$90.4K
Stock (/yr)
$0
Prime
$14.5K
Années dans l'entreprise
2-4 Années
Années d'exp.
5-10 Années
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Produit chez IHS Markit in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de SGD 220,423. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez IHS Markit pour le poste Chef de Produit in Canada est de SGD 135,433.

Autres ressources

