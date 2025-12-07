Répertoire d'entreprises
Idexcel
Idexcel Marketing Salaires

La rémunération totale moyenne Marketing in India chez Idexcel va de ₹6.06M à ₹8.44M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Idexcel. Dernière mise à jour : 12/7/2025

Rémunération totale moyenne

$73.9K - $87.1K
India
Fourchette courante
Fourchette possible
$69K$73.9K$87.1K$96.1K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Idexcel?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Marketing chez Idexcel in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹8,444,423. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Idexcel pour le poste Marketing in India est de ₹6,062,662.

Autres ressources

