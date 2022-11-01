ICONMA Salaires

Le salaire de ICONMA va de $80,621 en rémunération totale par an pour un Chef de Projet dans le bas de la fourchette à $157,080 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ICONMA . Dernière mise à jour : 10/17/2025