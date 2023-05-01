Répertoire d'entreprises
ICON
ICON Salaires

Le salaire de ICON va de $94,097 en rémunération totale par an pour un Chef de Projet dans le bas de la fourchette à $173,400 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ICON. Dernière mise à jour : 10/17/2025

Ingénieur Contrôle
$136K
Scientifique des Données
$119K
Ingénieur Mécanique
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Designer Produit
$119K
Chef de Produit
$173K
Chef de Projet
$94.1K
Ingénieur Logiciel
$114K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez ICON est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $173,400. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ICON est de $119,400.

