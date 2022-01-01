Répertoire d'entreprises
iCIMS
iCIMS Salaires

Le salaire de iCIMS va de $79,600 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $178,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de iCIMS. Dernière mise à jour : 10/17/2025

Ingénieur Logiciel
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Designer Produit
Median $110K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $160K

Scientifique des Données
$102K
Chef de Produit
$130K
Recruteur
$79.6K
Chef de Programme Technique
$153K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez iCIMS est Ingénieur Logiciel at the Principal Software Engineer level avec une rémunération totale annuelle de $178,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez iCIMS est de $124,950.

