La rémunération totale moyenne Chef de Produit in Sweden chez Husqvarna Group va de SEK 492K à SEK 717K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Husqvarna Group. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Rémunération totale moyenne

SEK 565K - SEK 644K
Sweden
Fourchette courante
Fourchette possible
SEK 492KSEK 565KSEK 644KSEK 717K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Husqvarna Group?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Produit chez Husqvarna Group in Sweden s'élève à une rémunération totale annuelle de SEK 716,725. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Husqvarna Group pour le poste Chef de Produit in Sweden est de SEK 491,989.

