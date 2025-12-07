Répertoire d'entreprises
Human Interest
Human Interest Chef de Programme Technique Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Programme Technique in United States chez Human Interest va de $176K à $246K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Human Interest. Dernière mise à jour : 12/7/2025

Rémunération totale moyenne

$189K - $223K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$176K$189K$223K$246K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Human Interest, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Programme Technique chez Human Interest in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $245,700. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Human Interest pour le poste Chef de Programme Technique in United States est de $176,400.

Autres ressources

