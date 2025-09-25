Répertoire d'entreprises
Hirewell
Hirewell Chef de Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Produit in United States chez Hirewell va de $101K à $139K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Hirewell. Dernière mise à jour : 9/25/2025

Rémunération totale moyenne

$110K - $130K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$101K$110K$130K$139K
Fourchette courante
Fourchette possible

$160K

Quels sont les niveaux de carrière chez Hirewell?

Hirewell in United States میں Chef de Produit کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $138,736 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Hirewell میں Chef de Produit کردار in United States کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $101,338 ہے۔

