Répertoire d'entreprises
HireVue
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

HireVue Salaires

Le salaire de HireVue va de $57,710 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $175,120 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de HireVue. Dernière mise à jour : 9/5/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Scientifique des Données
$160K
Opérations Marketing
$90.5K
Ventes
$57.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Ingénieur Logiciel
$175K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez HireVue est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $175,120. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez HireVue est de $125,373.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour HireVue

Entreprises similaires

  • Amazon
  • Tesla
  • Intuit
  • PayPal
  • Apple
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources