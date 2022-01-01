Répertoire d'entreprises
Hiretual
Hiretual Salaires

Le salaire de Hiretual va de $50,250 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $129,350 pour un Designer Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Hiretual. Dernière mise à jour : 9/5/2025

$160K

Développement Commercial
$114K
Designer Produit
$129K
Chef de Produit
$111K

Ingénieur Logiciel
$50.3K
FAQ

The highest paying role reported at Hiretual is Designer Produit at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $129,350. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hiretual is $112,434.

