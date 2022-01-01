Répertoire d'entreprises
Hired
Hired Salaires

Le salaire de Hired va de $115,575 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $447,750 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Hired. Dernière mise à jour : 9/5/2025

$160K

Marketing
Median $139K
Ingénieur Logiciel
Median $170K
Analyste de Données
$116K

Manager Science des Données
$201K
Scientifique des Données
$172K
Chef de Produit
$448K
Ventes
$149K
Manager Ingénierie Logiciel
$201K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Hired est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $447,750. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Hired est de $171,240.

