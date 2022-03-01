Répertoire d'entreprises
Hipcamp
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Hipcamp Salaires

Le salaire de Hipcamp va de $168,504 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $907,515 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Hipcamp. Dernière mise à jour : 9/5/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $170K
Analyste Business
$177K
Scientifique des Données
$175K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Ressources Humaines
$366K
Designer Produit
$169K
Chef de Produit
$212K
Manager Ingénierie Logiciel
$908K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Самая высокооплачиваемая позиция в Hipcamp — Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $907,515. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Hipcamp составляет $176,880.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Hipcamp

Entreprises similaires

  • SeatGeek
  • Upgrade
  • Papa
  • Yapstone
  • Rally Health
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources