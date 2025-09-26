Répertoire d'entreprises
HiMama
La rémunération totale moyenne Manager Ingénierie Logiciel in Canada chez HiMama va de CA$176K à CA$241K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de HiMama. Dernière mise à jour : 9/26/2025

Rémunération totale moyenne

CA$190K - CA$226K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$176KCA$190KCA$226KCA$241K
Fourchette courante
Fourchette possible

CA$226K

Quels sont les niveaux de carrière chez HiMama?

