Highspot
Highspot Succès Client Salaires

La rémunération totale moyenne Succès Client in United States chez Highspot va de $119K à $173K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Highspot. Dernière mise à jour : 12/1/2025

Rémunération totale moyenne

$135K - $157K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$119K$135K$157K$173K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Highspot, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Succès Client chez Highspot in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $172,550. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Highspot pour le poste Succès Client in United States est de $118,900.

Autres ressources

