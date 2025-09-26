Répertoire d'entreprises
Hiab
Hiab Ingénieur Commercial Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Commercial in Sweden chez Hiab va de SEK 378K à SEK 517K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Hiab. Dernière mise à jour : 9/26/2025

Rémunération totale moyenne

SEK 409K - SEK 486K
Sweden
Fourchette courante
Fourchette possible
SEK 378KSEK 409KSEK 486KSEK 517K
Fourchette courante
Fourchette possible

SEK 1.56M

Quels sont les niveaux de carrière chez Hiab?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Commercial chez Hiab in Sweden s'élève à une rémunération totale annuelle de SEK 517,215. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Hiab pour le poste Ingénieur Commercial in Sweden est de SEK 377,792.

