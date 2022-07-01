HG Insights Salaires

Le salaire de HG Insights va de $99,500 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $231,150 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de HG Insights . Dernière mise à jour : 9/10/2025