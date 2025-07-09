HeyJobs Salaires

La fourchette de salaires de HeyJobs va de $60,504 en rémunération totale par an pour un Chef de produit au bas de l'échelle à $92,188 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de HeyJobs . Dernière mise à jour : 8/19/2025