Répertoire des entreprises
HeyJobs
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

HeyJobs Salaires

La fourchette de salaires de HeyJobs va de $60,504 en rémunération totale par an pour un Chef de produit au bas de l'échelle à $92,188 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de HeyJobs. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Median $81.3K

Ingénieur logiciel full-stack

Chef de produit
Median $60.5K
Marketing
$70.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Responsable de l'ingénierie logicielle
$92.2K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez HeyJobs est Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $92,188. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez HeyJobs est de $75,723.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour HeyJobs

Entreprises connexes

  • Intuit
  • PayPal
  • Google
  • Databricks
  • Netflix
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources