Heyday
Heyday Salaires

Le salaire de Heyday va de $56,511 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $201,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Heyday. Dernière mise à jour : 9/10/2025

$160K

Opérations Business
$136K
Analyste Business
$197K
Scientifique des Données
$56.5K

Chef de Produit
$184K
Recruteur
$191K
Ingénieur Logiciel
$201K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Heyday est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $201,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Heyday est de $187,275.

Autres ressources