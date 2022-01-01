Répertoire d'entreprises
Hexaware Technologies
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Hexaware Technologies Salaires

Le salaire de Hexaware Technologies va de $3,616 en rémunération totale par an pour un Comptable dans le bas de la fourchette à $273,625 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Hexaware Technologies. Dernière mise à jour : 9/10/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $7.2K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Architecte Solutions
Median $122K
Comptable
$3.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Opérations Business
$5.3K
Analyste Business
$7.3K
Service Client
$5.4K
Analyste de Données
$21.8K
Scientifique des Données
$10.1K
Analyste Financier
$15.6K
Technologue de l'Information (TI)
$79.7K
Marketing
$7.5K
Chef de Produit
$98.5K
Chef de Projet
$121K
Manager Ingénierie Logiciel
$31.3K
Chef de Programme Technique
$274K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

The highest paying role reported at Hexaware Technologies is Chef de Programme Technique at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $273,625. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hexaware Technologies is $15,635.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Hexaware Technologies

Entreprises similaires

  • ECI
  • Sopra Steria
  • Civica
  • Speridian Technologies
  • Revature
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources