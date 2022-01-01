Hexaware Technologies Salaires

Le salaire de Hexaware Technologies va de $3,616 en rémunération totale par an pour un Comptable dans le bas de la fourchette à $273,625 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Hexaware Technologies . Dernière mise à jour : 9/10/2025