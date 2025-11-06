La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez HERE Technologies va de $110K par year pour L5 à $212K par year pour L10. Le package de rémunération médian in United States year totalise $120K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de HERE Technologies. Dernière mise à jour : 11/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L5
$110K
$90K
$20K
$0
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
