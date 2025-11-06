La rémunération Ingénieur Logiciel in Poland chez HERE Technologies va de PLN 165K par year pour L6 à PLN 320K par year pour L8. Le package de rémunération médian in Poland year totalise PLN 201K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de HERE Technologies. Dernière mise à jour : 11/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
