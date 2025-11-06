La rémunération Ingénieur Logiciel in Mumbai Metropolitan Region chez HERE Technologies va de ₹3.67M par year pour L5 à ₹5.76M par year pour L9. Le package de rémunération médian in Mumbai Metropolitan Region year totalise ₹2.48M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de HERE Technologies. Dernière mise à jour : 11/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
