HERE Technologies Ingénieur Logiciel Salaires à Mumbai Metropolitan Region

La rémunération Ingénieur Logiciel in Mumbai Metropolitan Region chez HERE Technologies va de ₹3.67M par year pour L5 à ₹5.76M par year pour L9. Le package de rémunération médian in Mumbai Metropolitan Region year totalise ₹2.48M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de HERE Technologies. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau Ajouter rémunération Comparer les niveaux

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime L5 Software Engineer I ( Niveau débutant ) ₹3.67M ₹3.67M ₹0 ₹0 L6 Software Engineer II ₹1.63M ₹1.6M ₹0 ₹28.8K L7 Senior Engineer ₹2.26M ₹2.2M ₹0 ₹61K L8 Lead Engineer ₹3.78M ₹3.48M ₹35.5K ₹259K Voir 2 Plus de niveaux

