La rémunération Ingénieur Logiciel in Krakow Metropolitan Area chez HERE Technologies totalise PLN 165K par year pour L6. Le package de rémunération médian in Krakow Metropolitan Area year totalise PLN 201K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de HERE Technologies. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L5
Software Engineer I(Niveau débutant)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Dernières soumissions de salaires
Salaires de Stage

Quels sont les niveaux de carrière chez HERE Technologies?

Titres inclus

Ingénieur Logiciel Backend

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez HERE Technologies in Krakow Metropolitan Area s'élève à une rémunération totale annuelle de PLN 323,736. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez HERE Technologies pour le poste Ingénieur Logiciel in Krakow Metropolitan Area est de PLN 185,964.

