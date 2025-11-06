HERE Technologies Ingénieur Logiciel Salaires à Krakow Metropolitan Area

La rémunération Ingénieur Logiciel in Krakow Metropolitan Area chez HERE Technologies totalise PLN 165K par year pour L6. Le package de rémunération médian in Krakow Metropolitan Area year totalise PLN 201K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de HERE Technologies. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime L5 Software Engineer I ( Niveau débutant ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L6 Software Engineer II PLN 165K PLN 157K PLN 0 PLN 7.6K L7 Senior Engineer PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L8 Lead Engineer PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Voir 2 Plus de niveaux

Dernières soumissions de salaires

Entreprise Lieu | Date Nom du Niveau Étiquette Années d'Expérience Total / Dans l'Entreprise Rémunération Totale ( PLN ) Base | Actions (an) | Prime

