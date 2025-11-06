Répertoire d'entreprises
HERE Technologies
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Scientifique des Données

  • Tous les salaires Scientifique des Données

  • Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies Scientifique des Données Salaires à Mumbai Metropolitan Region

La rémunération Scientifique des Données in Mumbai Metropolitan Region chez HERE Technologies va de ₹3.89M par year pour L5 à ₹1.64M par year pour L7. Le package de rémunération médian in Mumbai Metropolitan Region year totalise ₹2.24M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de HERE Technologies. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L5
₹3.89M
₹3.89M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.64M
₹1.64M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Scientifique des Données chez HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹17,894,582. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez HERE Technologies pour le poste Scientifique des Données in Mumbai Metropolitan Region est de ₹2,095,407.

